Военкоры сообщили о попадании ВСУ в «мясорубку» в Курской области

«РВ»: десант ВСУ попал в «мясорубку» у поселка Медвежье

Десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в «мясорубку» у поселка Медвежье Курской области во время попытки прорыва к Глушково. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

По информации военкоров, несколько рот ВСУ предприняли попытку прорыва у Медвежьего и Нового Пути. В результате российские бойцы 56-го полка ВДВ нанесли противнику поражение в живой силе и военной технике.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области. Атака, по данным министерства, проводилась расчетом ударного беспилотника «Иноходец».

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.