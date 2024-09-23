Минобороны показало кадры уничтожения «Иноходцем» танка ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка в Курской области

Минобороны России показало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале оборонного ведомства.

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявили движение танка ВСУ в районе одного из населенных пунктов в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

На кадрах виден движущийся по дороге танк. В один момент он свернул на обочину к находящимся рядом строениям. После этого по боевой машине был нанесен удар. Атака, по данным министерства, проводилась расчетом ударного беспилотника «Иноходец».

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

23 сентября Минобороны России сообщило, что ВСУ предприняли попытку прорыва государственной границы в Курской области. Отмечается, что противник атаковал в направлении населенного пункта Новый Путь. Поселок, по данным из открытых источников, находится в полукилометре от границы.