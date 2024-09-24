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06:10, 24 сентября 2024Россия

Российские морпехи захватили западную технику в Курской области

Морпехи ВС России захватили западную технику ВСУ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские морпехи захватили в Курской области образцы западной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что сначала российские военные захватывают технику ВСУ, после чего используют ее в боевых действиях. В основном украинская армия использует западное вооружение, подчеркнули в оборонном ведомстве.

«Морпехи показали в том числе американский автоматический станковый гранатомет с ленточным питанием MK-19, гладкоствольное полуавтоматическое магазинное ружье Akdal MKA 1919 12-го калибра, многозарядный гранатомет RDS-40 турецкого производства, а также двуствольное ружье итальянской оружейной компании Fabarm», — рассказали в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские десантники предотвратили попытку прорыва Вооруженных сил Украины вглубь Курской области. Военнослужащие из группировки войск «Север» поразили украинских бойцов вместе с техникой, выведя из строя и уничтожив два танка и четыре боевых бронированных машины «Козак».

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      Евгений Силаев
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