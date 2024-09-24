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20:30, 24 сентября 2024Наука и техника

«Калашников» представит испытанную в зоне СВО аптечку

«Калашников» представит испытанную в зоне СВО аптечку на выставке «Воин Экспо»

Фото: «Концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» представит перспективную индивидуальную аптечку первой помощи (АППИ) на выставке «Воин Экспо 2024» в Москве. Об этом сообщили в концерне.

Отмечается, что АППИ испытывают в зоне проведения специальной военной операции (СВО), где комплект получает положительные отзывы от бойцов и военных врачей.

Аптечку разработали в рамках научно-исследовательской работы «Легионер» с учетом требований к экипировке военнослужащего третьего поколения. Специалисты доработали форм-фактор и применили другое схемотехническое решение с разделением АППИ на два эшелона. Это сделано для повышения эффективности оказания помощи в «красной» и «желтой» зонах.

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«В состав аптечки входит гемостатический бинт на основе каолина третьего поколения с рентгеноконтрастной полосой. Он показал эффективность 88 процентов при остановке массивного артериального кровотечения, что является наилучшим результатом среди всех гемостатических средств, представленных в России», — говорится в сообщении.

Также в комплект АППИ входит противоожоговое средство, перевязочный пакет, сублингвальный анальгетик, жгуты и турникеты.

Ранее в сентябре стало известно, что мини-беспилотник «Каракурт» включили в состав разрабатываемой боевой экипировки «Легионер». Квадрокоптер предназначен для ведения воздушной разведки с передачей данных в режиме реального времени.

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      Даниил Иринин
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