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20:00, 17 сентября 2024Наука и техника

Российская экипировка будущего получила «Каракурта»

«Калашников»: дрон «Каракурт» включили в состав экипировки «Легионер»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мини-беспилотник «Каракурт» включили в состав разрабатываемой боевой экипировки третьего поколения «Легионер». Сейчас дрон для экипировки будущего проходит апробацию в зоне проведения спецоперации, сообщили в концерне «Калашников».

«По отзывам эксплуатантов, тактико-технические характеристики "Каракурта" обеспечивают высокую осведомленность военнослужащего на поле боя и, следовательно, быстроту принятия им решений в условиях ведения боевых действий, в том числе, в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении.

Квадрокоптер «Каракурт» предназначен для ведения воздушной разведки с передачей данных в режиме реального времени. Аппарат можно запускать из транспортно-пускового контейнера в ограниченном пространстве.

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В августе компания «Триада-ТКО» (входит в «Калашников») впервые представила новый комплект экипировки для членов экипажей бронетехники на международном форуме «Армия-2024».

В том же месяце президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что научно-исследовательские работы над экипировкой «Легионер» с элементами искусственного интеллекта завершаются.

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      Даниил Иринин
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