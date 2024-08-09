«Калашников» сообщил о завершении научно-исследовательских работ над экипировкой с ИИ

«Калашников»: завершаются научно-исследовательские работы над экипировкой с ИИ

Научно-исследовательские работы (НИР) над экипировкой «Легионер» с элементами искусственного интеллекта (ИИ) завершаются. Об этом со ссылкой на президента концерна «Калашников» Алана Лушникова сообщает ТАСС.

«Это сложная система жизнеобеспечения бойца с использованием искусственного интеллекта. Такие проекты за полгода и даже за год не реализуются», — сказал руководитель.

В ноябре 2023-го Лушников заявил, что концерн «Калашников» испытывает боевую экипировку нового поколения «Легионер» с интегрированными системами управления беспилотными летательными аппаратами.

В ноябре 2022 года заместитель гендиректора компании «Армоком» Олег Фаустов сообщил, что экипировка «Легионер» получит бронешлем с системой дополненной реальности. Шлем оснастят датчиками, которые позволят определить, целятся ли в бойца снайперы противника.