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20:32, 2 ноября 2023Наука и техника

В России испытают экипировку с системами управления дронами

В «Калашникове» рассказали об испытаниях экипировки с системами управления БПЛА

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Концерн «Калашников» испытывает боевую экипировку нового поколения «Легионер» с интегрированными системами управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом рассказал глава российского концерна Алан Лушников, передает ТАСС.

«В системе экипировки "Легионер" есть система робототехники. Такая задача поставлена. То есть это микро- и мини-дроны и все, что с этим связано — с автономными транспортными и иными средствами. (...) Соответственно, мы работаем над тем, чтобы сделать их компактными, удобными к транспортировке. И самое главное — они должны быть увязаны с системами управления. (…) У нас там есть определенный задел, он проходит сейчас апробацию, первый этап уже прошел», — сказал он.

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Лушников также добавил, что идет работа над интеграцией в экипировку устойчивых к радиоэлектронной борьбе средств управления FPV-дронами (first-person view — «вид от первого лица»).

В ноябре 2022 года заместитель гендиректора компании «Армоком» Олег Фаустов сообщил, что экипировка «Легионер» получит бронешлем с системой дополненной реальности. Шлем оснастят датчиками, которые позволят определить, целятся ли в бойца снайперы противника.

В том же месяце Алан Лушников рассказал, что в России рассматривают возможность увеличения основного калибра армейских автоматов с 5,45 миллиметра. Он допустил, что оружие с новым калибром может появиться в рамках разработки экипировки «Легионер».

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      Даниил Иринин
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