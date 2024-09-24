Кристина Агилера вышла на публику без штанов

Американская певица Кристина Агилера вышла на публику в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

43-летняя звезда пришла на празднование 25-й годовщины своего дебютного одноименного альбома, надев облегающее боди с леопардовым принтом и сетчатые колготки. При этом она продемонстрировала глубокое декольте. Поверх упомянутых изделий певица надела пальто из искусственного меха.

Свой образ исполнительница дополнила черными остроносыми туфлями на каблуках. Вдобавок стилисты сделали ей укладку, а визажисты — яркий макияж.

В августе Агилера снялась топлес для журнала. На размещенных кадрах знаменитость предстала в сетчатых колготках кремового оттенка, белых мужских трусах-боксерах и черных трусах поверх них.