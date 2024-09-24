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20:44, 24 сентября 2024Ценности

Кристина Агилера вышла на публику без штанов

Фото: Stefanie Keenan / Getty Images for Christina Aguilera

Американская певица Кристина Агилера вышла на публику в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

43-летняя звезда пришла на празднование 25-й годовщины своего дебютного одноименного альбома, надев облегающее боди с леопардовым принтом и сетчатые колготки. При этом она продемонстрировала глубокое декольте. Поверх упомянутых изделий певица надела пальто из искусственного меха.

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Свой образ исполнительница дополнила черными остроносыми туфлями на каблуках. Вдобавок стилисты сделали ей укладку, а визажисты — яркий макияж.

В августе Агилера снялась топлес для журнала. На размещенных кадрах знаменитость предстала в сетчатых колготках кремового оттенка, белых мужских трусах-боксерах и черных трусах поверх них.

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      Екатерина Ештокина
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