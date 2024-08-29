Американская певица Кристина Агилера снялась топлес для журнала Paper после экстремального похудения. Соответствующие снимки появились на сайте издания.

На размещенных кадрах 43-летняя звезда предстала в сетчатых колготках кремового оттенка, белых мужских трусах-боксерах и черных трусах поверх них. Образ знаменитости дополняла вязаная бордовая балаклава. Кроме того, стилисты и визажисты сделали Агилере укладку и макияж с блестящей помадой золотистого оттенка.

Ранее в августе Кристина Агилера ответила на шквал хейта из-за резкого похудения. 43-летнюю знаменитость заподозрили в приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который звезды стали использовать для снижения веса. Тогда Агилера заявила, что не обращает внимание на мнение людей.