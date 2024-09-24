Литва украла белорусские пожарные машины у Зимбабве для Украины

ZimLive: Литва украла спецтехнику Белоруссии у Зимбабве для передачи Украине

Литва украла пожарную спецтехнику Белоруссии у Зимбабве для передачи Украине. Об этом сообщает издание ZimLive, пишет «БелТА».

Власти Литвы заявили о конфискации белорусских пожарных машин в марте 2023 года в порту города Клайпеда из-за санкций в отношении Белоруссии и компании-поставщика.

«Прокурор постановил, что 17 транспортных средств, которые направлялись в Зимбабве, должны быть конфискованы. Рассматривается вопрос об их возможной поставке на Украину», — прокомментировала генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене.

В Зимбабве назвали арест незаконным. Причина в том, что страна купила у Белоруссии пожарные машины, и теперь они принадлежат ей, а не Минску.

Литва официально оповестила Зимбабве о том, что не вернет ей конфискованную технику.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил о необходимости ввести такие же санкции против Белоруссии, как и против России. Он обосновал это тем, что политика Минска для Вильнюса является источником рисков.