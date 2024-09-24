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15:00, 24 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о создании нового воинского подразделения из контрактников

Лукашенко: в Белоруссии создано новое воинское подразделение из контрактников

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В Белоруссии создано новое воинское подразделение, в которое на контрактной основе вошли граждане, прошедшие службу в армии. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТа.

«Отыскивая хороших специалистов, мы решили создать еще одно подразделение. Из тех умных, толковых, сильных людей, но уже взрослых, на контрактной основе, которые прошли когда-то службу в армии или в каких-то подразделениях», — рассказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что необходимо встряхнуть белорусскую армию. Он сообщил, что проверки ждут не только армию, но и МВД, а также Комитет государственной безопасности.

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      Илья Таксюр
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