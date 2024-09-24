Будапешт объяснил отказ Запада Украине бить дальнобойными ракетами вглубь РФ

Украине отказали в разрешении бить дальнобойными ракетами по целям вглубь российской территории благодаря тому, что на Западе еще остались «пара здравомыслящих политиков». Такое заявление в интервью венгерскому телеканалу M1 сделал глава МИД республики Петер Сийярто.

«Среди западных союзников еще есть пара здравых голоса, способных на трезвую оценку. Собственно, благодаря этому еще не было разрешено бить вглубь РФ. Мы искренне надеемся, что эту красную линию никто переходить и не станет», — подчеркнул министр.

Сийярто отдельно отметил, что для Будапешта, как и для других стран, было бы крайне опрометчиво разрешать Киеву наносить удары поставленным с Запада дальнобойным оружием вглубь российской территории. Это повлечет за собой чрезвычайно высокую опасность эскалации, объяснил он.

Ранее глава венгерского МИД написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что Венгрия и Китай с грустью смотрят на политику Евросоюза и США по Украине.