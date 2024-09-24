Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:57, 24 сентября 2024Мир

МИД Венгрии объяснил отказ Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России

Будапешт объяснил отказ Запада Украине бить дальнобойными ракетами вглубь РФ

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Украине отказали в разрешении бить дальнобойными ракетами по целям вглубь российской территории благодаря тому, что на Западе еще остались «пара здравомыслящих политиков». Такое заявление в интервью венгерскому телеканалу M1 сделал глава МИД республики Петер Сийярто.

«Среди западных союзников еще есть пара здравых голоса, способных на трезвую оценку. Собственно, благодаря этому еще не было разрешено бить вглубь РФ. Мы искренне надеемся, что эту красную линию никто переходить и не станет», — подчеркнул министр.

Материалы по теме:
«Украину цинично используют» Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
«Украину цинично используют»Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
30 июля 2022
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз. Какую роль в этом играют США?
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз.Какую роль в этом играют США?
18 апреля 2022
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022

Сийярто отдельно отметил, что для Будапешта, как и для других стран, было бы крайне опрометчиво разрешать Киеву наносить удары поставленным с Запада дальнобойным оружием вглубь российской территории. Это повлечет за собой чрезвычайно высокую опасность эскалации, объяснил он.

Ранее глава венгерского МИД написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что Венгрия и Китай с грустью смотрят на политику Евросоюза и США по Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Союзники Украины допустили обращение напрямую к Путину ради переговоров

      В Калифорнии произошли два столкновения с советскими самолетами. Есть погибший. Что об этом известно?

      Названы факторы сдерживания цен на лосось и икру в России

      Популярная певица упала на подиуме во время дефиле на Неделе моды

      Ковальчук захотел провести футбольное дерби с Овечиным

      Следователь отпустил арестованного участника конфликта у офиса Wildberries

      В ООН предупредили о приближении глобальной катастрофы

      Спортсмена поселили в тюрьму из-за высоких цен на жилье

      На Украине прокомментировали сообщения о якобы нарушении воздушного пространства

      Российский депутат сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше