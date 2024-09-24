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14:14, 24 сентября 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности боев в Курской области

МО РФ: отражены две атаки ВСУ в районе двух населенных пунктов Курской области

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

За сутки отражены две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе двух населенных пунктов Курской области. Подробности боев в российском приграничье раскрыло Минобороны России (МО РФ).

«Подразделениями группировки [войск "Север"] отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Малая Локня и Обуховка», — сообщили в ведомстве.

По данным министерства, украинские войска потеряли до 20 солдат во время этих боев. Еще четырех украинских военных взяли в плен. Также ВСУ потеряли два автомобиля.

Ранее в Минобороны сообщили о пяти попытках прорыва ВСУ через российскую границу в направлении населенных пунктов Медвежье и Новый Путь. По данным МО РФ, всего за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 360 бойцов.

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      Елена Торубарова
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