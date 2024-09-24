В Минобороны России раскрыли потери ВСУ на курском направлении за сутки

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 360 бойцов

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении более 360 бойцов. Данные об этом раскрыли в Минобороны России.

Кроме того, Киев лишился 13 единиц бронетехники, в том числе боевой машины пехоты и 12 боевых бронемашин. Также уничтожены 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 3 станции радиоэлектронной борьбы и 11 автомобилей. В плен взяты четверо украинских военнослужащих.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что армия России продолжает отражать вторжение ВСУ в Курскую область. Помимо ударов по украинским войскам на территории российского региона, атакуются резервы Киева в Сумской области. Всего с начала боев в российском регионе Украина потеряла на курском направлении более 16 700 военнослужащих.

Ранее стало известно, что бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России вступили в бой с разведчиками 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Курской области. В результате украинский отряд потерпел поражение.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск.