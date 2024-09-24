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09:21, 24 сентября 2024Россия

Российские морпехи вступили в бой с украинскими разведчиками под Курском

Российские морпехи из 810-й бригады уничтожили разведчиков ВСУ под Курском

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы российской 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота вступили в бой с разведчиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, морпехи полностью уничтожили украинский отряд, состоявший из восьми человек.

«Группа принадлежала 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ», — сообщил источник агентства.

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

ЖЗЛ
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