Российские морпехи вступили в бой с украинскими разведчиками под Курском

Российские морпехи из 810-й бригады уничтожили разведчиков ВСУ под Курском

Бойцы российской 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота вступили в бой с разведчиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, морпехи полностью уничтожили украинский отряд, состоявший из восьми человек.

«Группа принадлежала 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ», — сообщил источник агентства.

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.