Минздрав Ливана назвал число жертв ударов Израиля

Минздрав Ливана: в результате ударов Израиля погибли 558 человек

Минздрав Ливана заявил, что жертвами ударов Израиля стали 558 человек, из них минимум 50 детей и 94 женщины, передает Al Jazeera.

После массированных атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по югу страны, начавшихся в понедельник, 23 сентября, пострадали более 1,8 тысячи человек. Отмечается, что ливанская «Хезболла» в ответ нанесла ракетный удар по израильским авиабазам и атаковала военно-морскую базу с помощью беспилотников.

Ране ЦАХАЛ нанес удары по десяткам целей шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Военные атаковали пусковые установки, которые использовались для ночного обстрела района Хамаким. Кроме того, артиллерия и танки нанесли дополнительные удары по объектам группировки в районе Айта-аш-Шаб и Рамлеха на юге Ливана.