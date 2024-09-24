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23:16, 24 сентября 2024Мир

Минздрав Ливана назвал число жертв ударов Израиля

Минздрав Ливана: в результате ударов Израиля погибли 558 человек

Фото: Globallookpress.com

Минздрав Ливана заявил, что жертвами ударов Израиля стали 558 человек, из них минимум 50 детей и 94 женщины, передает Al Jazeera.

После массированных атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по югу страны, начавшихся в понедельник, 23 сентября, пострадали более 1,8 тысячи человек. Отмечается, что ливанская «Хезболла» в ответ нанесла ракетный удар по израильским авиабазам и атаковала военно-морскую базу с помощью беспилотников.

Ране ЦАХАЛ нанес удары по десяткам целей шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Военные атаковали пусковые установки, которые использовались для ночного обстрела района Хамаким. Кроме того, артиллерия и танки нанесли дополнительные удары по объектам группировки в районе Айта-аш-Шаб и Рамлеха на юге Ливана.

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      Марина Совина
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