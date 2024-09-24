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15:40, 24 сентября 2024Экономика

Россиянам раскрыли популярные схемы обмана арендаторов

Эксперт Дряблова: мошенники сдают квартиру «под ремонт», а после просят съехать

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Нередко аферисты обманывают арендаторов, сдавая жилье «под ремонт». Какие схемы мошенники используют против квартиросъемщиков, порталу «Мир квартир» раскрыли эксперты.

Покупаться на низкую ставку аренды рискованно, предупреждает управляющий директор компании «ТСН Недвижимость» Светлана Дряблова. К примеру, предлагая за дешево снять «убитую» квартиру, мошенники просят взамен провести в ней ремонт за счет нанимателя. После того, как ремонт будет сделан, платившего за него арендатора просят съехать. В ином случае аферисты поднимают ставку аренды до рыночного уровня, забыв о прежних договоренностях.

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Другая популярная схема обмана нацелена на тех съемщиков, кто ищет жилье, не прибегая к услугам риелторов. Махинаторы скрываются за объявлениями на интернет-платформах. Заинтересовав жертву, они предлагают заключить договор аренды без предварительного просмотра и встреч с помощью дистанционного сервиса. Переходя по фишинговой ссылке, пользователь производит оплату, оставляя данные своих банковских карточек и платежные коды. Злоумышленник немедленно списывает средства с банковской карты и исчезает. Распознать подлинность такого сайта крайне сложно — хакеры имитируют его до мельчайших подробностей, подчеркивают в компании LuxuryLegal.

Подыскивая съемное жилье, эксперты советуют не пренебрегать услугами риелторов и тщательно составлять договор аренды. В документе стоит зафиксировать размер платежей на выбранный период и срок, за который владелец обязан предупреждать квартиранта о выселении. Помимо этого, в договоре следует указать, за чей счет в квартире проводился ремонт — это условие поможет взыскать расходы с недобросовестного хозяина.

Ранее россиянам рассказали, как избежать недобросовестных арендаторов. Эксперты советуют при поиске нанимателей не занижать цену в объявлении и ориентироваться на законы психологии.

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      Виктория Клабукова
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