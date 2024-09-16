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09:09, 16 сентября 2024Экономика

Россиянам дали советы по поиску порядочных арендаторов

Юрист Трунов: арендатора нужно выбирать как жену

Фото: Кирилл Пономарёв / «Лента.ру»

Больше гарантий найти добросовестного квартиросъемщика даст объявление, в котором цена аренды не будет ни заниженной, ни выше средней по рынку. Такой совет в беседе с «Тульской службой новостей» дал юрист Станислав Трунов.

Рассчитывая ставку аренды специалист рекомендует ориентироваться на среднюю рыночную стоимость и законы психологии. Большие отклонения от нее могут отпугнуть потенциальных покупателей и, наоборот, привлечь мошенников. Не менее важно, по словам Трунова, заключать договор аренды. «Банально, могут в квартире наркотики найти. Без документа собственник не докажет, что они не его», — приводит пример собеседник агентства.

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Подтверждает его слова и Сергей Сорокин: по мнению юриста, залогом безопасной сделки является составление «занудного, скрупулезного и максимально заполненного договора». Халатное отношение к этому вопросу может вылиться в убытки — в случае, если квартирант окажется непорядочным. Не помешает приложить к договору еще и документ с оценочной стоимостью имущества. Благодаря этому доказать вину нанимателя в полиции при краже или порче собственности будет легче.

В целом, как отмечает Трунов, продать квартиру легче, чем сдавать в аренду. Если сделка по продаже заканчивается с проведением оплаты, то после заключения договора о съеме жилья проблемы только начинаются. «Арендатора нужно выбирать, как жену. Это не просто сделка, это еще и доверительные отношения», — подытожил эксперт.

Ранее россиянам объяснили, как выписать с жилплощади уехавшего из страны арендатора. Если наймодатель не проинформирован о новом местожительстве жильца, в исковом заявлении можно указать последний из известных квартировладельцу адресов.

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      Виктория Клабукова
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