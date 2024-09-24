Мужчина пытался забраться в собственную квартиру с балкона и сорвался вниз

В Испании мужчина пытался попасть в собственную квартиру с балкона и упал

В городе Пальма, Испания, 50-летний мужчина упал со второго этажа и разбился. Об этом сообщает портал Cronica Balear.

Неизвестного мужчину, истекающего кровью на земле, заметили прохожие. Они вызвали полицию и скорую помощь. На месте врачи стабилизировали состояние пострадавшего, однако по пути в больницу у него остановилось сердце. Мужчину так и не смогли реанимировать.

Очевидцы рассказали, что мужчина сорвался вниз, пока пытался забраться в чье-то жилище. Согласно предположениям полицейских, он забыл дома ключи и решил попасть в собственную квартиру через соседний балкон, однако поскользнулся и упал.

Ранее сообщалось, в Таиланде женщина выжила после того, как сорвалась с 40-метровой скалы. Она отправилась собирать побеги бамбука в незнакомой местности, поросшей высокой растительностью, и не заметила, как оказалась на краю обрыва.