На Украине анонсировали две подряд встречи Зеленского с Байденом

Никифоров: Зеленский встретится с Байденом дважды, 25 и 26 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидером Джо Байденом дважды, заявил пресс-секретарь украинского главы государства Сергей Никифоров. Его слова приводит «РБК-Украина».

Зеленский должен провести встречу с Байденом 25 сентября и на следующий день, 26 сентября, уточнил Никифоров.

До этого в Белом доме заявили, что Байден намерен обсудить с Зеленским вопрос о возможности снятия запрета на нанесение ударов вглубь России. Как подчеркнули в администрации президента, на сегодняшний день США сохраняют ограничения, и Байден пока не менял своего решения.

В ходе своего выступления в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США пообещал, что американские власти не прекратят оказывать поддержку Украине. «Мы не можем позволить себе отвернуться и не откажемся от поддержки Украины до момента, пока она не добьется устойчивого и справедливого мира», — заявил Байден.

