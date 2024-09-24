Политолог указал на важный для НАТО звоночек со стороны Турции

Политолог Блохин: попытка Турции попасть в БРИКС — важный звоночек для НАТО

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, лектор Российского общества «Знание», политолог Константин Блохин назвал возможные последствия, которыми может обернуться для НАТО интеграция Турции в БРИКС. В беседе с «Лентой.ру» политолог подчеркнул, что вступление Анкары в организацию может стать серьезным ударом по Североатлантическому альянсу.

Ранее зампред турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу заявил, что возможное вступление Турции в межгосударственное объединение БРИКС станет революционным событием, так как страна «разорвет цепи» НАТО.

«Для НАТО Турция слишком важна, чтобы ее просто отрезать. Турция — это вторая по численности армия НАТО после США. Поэтому сама НАТО будет дорожить Турцией. Эрдоган со свойственной ему амбициозностью в очередной раз демонстрирует политическую субъектность. Это важный для стран НАТО звоночек, если страна-член альянс пытается присоединиться к организации, которая сегодня является альтернативной моделью западного мироустройства. Кроме того, в этой организации, по мнению генералов НАТО, два злейших врага Запада — Россия и Китай», — пояснил Блохин.

Если это произойдет, НАТО лишится важного союзника и будет ослаблена. Даже интеграция Финляндии и Швеции не принесли НАТО столько стратегической выгоды, сколько она потеряет в случае выхода Турции Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН

В начале сентября агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники об официальной заявке Турции на вступление в БРИКС. По их словам, администрация турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана исходила из «необходимости сотрудничества с развивающимися странами».