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20:01, 24 сентября 2024Наука и техника

Назван самый испытанный в боевых условиях истребитель пятого поколения в мире

ЦАМТО: Су-57 — самый испытанный в боевых условиях истребитель пятого поколения
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российский Су-57 является самым испытанным в реальных боевых условиях истребителем пятого поколения в мире. Так его назвали своем докладе эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

«С учетом боевого применения в Сирии и на Украине Су-57 представляет самый испытанный в реальной обстановке вооруженного противостояния самолет пятого поколения. Это признается в том числе и на Западе», — говорится в публикации.

В июле Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заявила, что возможности Су-57 разработки Объединенного конструкторского бюро (ОКБ) Сухого будут расширены под задачи специальной военной операции (СВО).

В октябре 2023-го военный эксперт, директор музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов рассказал, что российские истребители пятого поколения наносили удары по целям в зоне проведения СВО.

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      Иван Потапов
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