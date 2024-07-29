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18:10, 29 июля 2024Наука и техника

ОАК расширит возможности Су-57 под задачи СВО

ОАК: возможности истребителя Су-57 будут расширены под задачи СВО

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Возможности российского истребителя пятого поколения Су-57 разработки Объединенного конструкторского бюро (ОКБ) Сухого будут расширены под задачи специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) сообщает ТАСС.

В компании заметили, что Су-57 применяется для решения наиболее сложных задач, поскольку самолет способен действовать (за счет своей малозаметности) в условиях насыщенной противовоздушной обороны противника.

«Несмотря на высокие характеристики существующих самолетов, сегодня ОКБ Сухого ведет работы над совершенствованием и расширением функционала под задачи СВО», — добавили в корпорации.

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Там уточнили, что в зоне СВО истребитель Су-57 действует совместно с боевыми самолетами Су-34 и Су-35.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что специалисты ОКБ Сухого работают над внедрением в состав вооружения истребителя Су-57 беспилотников.

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      Иван Потапов
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