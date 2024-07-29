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09:35, 29 июля 2024Наука и техника

Российские истребители оснастят беспилотниками

Глава «Ростеха» Чемезов: ОКБ Сухого внедрит в вооружение Су-57 беспилотники

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Специалисты ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех») работают над внедрением с состав вооружения российского истребителя пятого поколения Су-57 беспилотников. О планах оснастить самолеты дронами рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов, передает ТАСС.

«За 85 лет работы в ОКБ было создано более 100 типов самолетов, в том числе с прорывными характеристиками. Сегодня работа конструкторов продолжается: модернизируются существующие авиационные комплексы, хорошо зарекомендовавшие себя в боевых действиях», — подчеркнул глава «Ростеха».

По словам Чемезова, геополитическая ситуация ставит перед работниками предприятия новые вызовы, с которыми они успешно справляются. Он напомнил, что ОКБ Сухого создает «будущее российской авиации». Среди таких разработок — тяжелый беспилотник «Охотник», однодвигательный самолет «Чекмейт», тяжелый дрон вертикального взлета и посадки.

Су-57 является многофункциональным истребителем, предназначенным для ликвидации всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, внутрифезюляжным оружием, радиопоглощающим покрытием и интеллектуализированными системами, которые могут взять на себя часть задач летчика, таких как пилотирование или подготовка оружия к использованию.

Ранее стало известно, что российские крылатые ракеты класса «воздух-земля», включая ракеты Х-69, неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины. Это подтвердило эффективное использование ракет в рамках проведения спецоперации.

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      Александра Синицына
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