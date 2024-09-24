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18:45, 24 сентября 2024Экономика

Названы факторы сдерживания цен на лосось и икру в России

Рыбный союз: прошлогодние запасы помогут сдержать цены лосося и икры в России

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Прошлогодние запасы рыбы позволят не повышать цены лосося и икры в России на фоне слабой путины. Такой фактор удерживания стоимости продуктов назвал председатель Рыбного союза Александр Панин, его цитирует «Абзац».

В Росрыболовстве предполагают, что вылов тихоокеанского лосося в 2024 году может стать рекордно низким за последние 20 лет — показатель снизится с 600 до 25-260 тысяч тонн. Ситуация, когда один год рыбный, а другой — нет, нормальная, а сдерживать рост цен в магазинах на фоне двукратного роста стоимости лососевых будут запасы.

«На Дальнем Востоке в том году мы покупали оптом горбушу по 150 рублей в среднем, в этом году — 330 рублей за килограмм. При этом на рынке до сих пор присутствует большое количество прошлогодней рыбки, которая так или иначе давит на ценообразование. Она неплохого качества, торгуется в диапазоне минус 50 рублей к горбуше этого года. Сколько этой рыбы на складах, сказать сложно, но какое-то давление на цены это будет оказывать», — пояснил Панин.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что лососевая путина в 2024 году может стать худшей за последние 20 лет. Особенно непростая ситуация сложилась в двух ключевых регионах, где добывается больше 90 процентов всей красной рыбы, — на Сахалине и Камчатке.

Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов предупредил, что на фоне слабого вылова ресторанам в России может не хватить отечественного лосося. Чтобы не допустить такой ситуации, необходимо развернуть поставки, которые сейчас идут в другие страны, внутрь России.

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