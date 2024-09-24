Названы главные финансовые центры мира

GFCI: Нью-Йорк сохранил лидерство в рейтинге ведущих финансовых центров мира

Нью-Йорк и Лондон оставили за собой первые две позиции в списке крупнейших финансовых центров мира. Об этом со ссылкой на индикатор Global Financial Centres Index (GFCI) сообщает «Интерфакс».

Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году. Его участников называют каждые полгода.

Отмечается, что Нью-Йорк лидирует среди главных финцентров планеты с осени 2018 года. По сравнению с предыдущей версией рейтинга британская столица немного приблизилась к нему и отстает теперь на 13 баллов (763 и 750 баллов соответственно). Тройку лидеров замкнул в этот раз Гонконг (749 баллов), вытеснивший из нее Сингапур. В топ-10 списка также попали американские города Сан-Франциско, Чикаго, Лос-Анджелес, а также китайские Шанхай и Шэньчжэнь и немецкий Франкфурт.

Москва и Санкт-Петербург, как и прежде, находятся ближе к концу списка, опережая только Баку и Буэнос-Айрес. Всего перечень включает 121 город.

Ранее аналитики Goldman Sachs предсказали, что британский фунт за год укрепится до 1,4 доллара с прежних 1,32 на фоне снижения ставок ФРС. Его укрепление ожидается на фоне нежелания Банка Англии последовать в вопросе снижения ставок за коллегами из США и еврозоны.