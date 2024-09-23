Одной валюте предсказали рост из-за слабости доллара

В Goldman Sachs назвали фунт бенефициаром продолжительной слабости доллара

Специалисты Goldman Sachs считают, что фунт стерлингов станет одним из крупнейших бенефициаров продолжительной слабости доллара после того, как Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции Центробанка, снизила на прошлой неделе ставки до 4,75-5 процентов. Об этом пишет Bloomberg.

Аналитики кредитной организации предсказывают, что британская валюта за год достигнет 1,4 доллара с прежних 1,32. Прогноз объясняют нежеланием Банка Англии последовать в вопросе снижения ставок за коллегами из США и еврозоны, поддерживая экономику.

Указанное расхождение в позициях регуляторов привело к росту фунта на 4,5 процента в этом году, сделавшему его наиболее эффективной из ведущих мировых валют, говорится в материале. При этом отмечается, что британцам все равно «придется наверстывать упущенное» в этом направлении.

Еще до снижения ставок ФРС аналитики обращали внимание на то, что помимо сохраняющих значимость геополитических факторов, продолжающее дорожать золото имеет обратную корреляцию с долларом, который дешевеет третий месяц подряд, потеряв к середине сентября 4,03 процента к корзине шести мировых резервных валют.

В самой Великобритании проблемы с экономикой вряд ли позволят радоваться перспективе роста курса нацвалюты к американской — долг госсектора страны достиг уровня 1960-х годов, а премьер-министр Кир Стармер, выступая с речью в конце августа, намекнул на предстоящее повышение налогов, пообещав, что трудящихся оно не коснется.