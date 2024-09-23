Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:04, 23 сентября 2024Экономика

Одной валюте предсказали рост из-за слабости доллара

В Goldman Sachs назвали фунт бенефициаром продолжительной слабости доллара

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Специалисты Goldman Sachs считают, что фунт стерлингов станет одним из крупнейших бенефициаров продолжительной слабости доллара после того, как Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции Центробанка, снизила на прошлой неделе ставки до 4,75-5 процентов. Об этом пишет Bloomberg.

Аналитики кредитной организации предсказывают, что британская валюта за год достигнет 1,4 доллара с прежних 1,32. Прогноз объясняют нежеланием Банка Англии последовать в вопросе снижения ставок за коллегами из США и еврозоны, поддерживая экономику.

Указанное расхождение в позициях регуляторов привело к росту фунта на 4,5 процента в этом году, сделавшему его наиболее эффективной из ведущих мировых валют, говорится в материале. При этом отмечается, что британцам все равно «придется наверстывать упущенное» в этом направлении.

Еще до снижения ставок ФРС аналитики обращали внимание на то, что помимо сохраняющих значимость геополитических факторов, продолжающее дорожать золото имеет обратную корреляцию с долларом, который дешевеет третий месяц подряд, потеряв к середине сентября 4,03 процента к корзине шести мировых резервных валют.

В самой Великобритании проблемы с экономикой вряд ли позволят радоваться перспективе роста курса нацвалюты к американской — долг госсектора страны достиг уровня 1960-х годов, а премьер-министр Кир Стармер, выступая с речью в конце августа, намекнул на предстоящее повышение налогов, пообещав, что трудящихся оно не коснется.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили об инциденте на испытаниях «супероружия Путина». Что ответили в Кремле?

      Жильцов 170-летнего дома в российском городе лишили права на ремонт

      Двое взрослых и ребенок погибли при обстреле ВСУ российского региона

      Китай резко сократил ввоз одного вида продукции из России

      Названо количество выгорающих на работе россиян

      Москвичи пережили самую холодную ночь

      В России запретили считать классное руководство частью зарплаты учителей

      Бывший российский чиновник ушел на СВО после обвинения в коррупции

      Психолог раскрыла неочевидную опасность юбилеев

      Россиянам назвали важное действие перед покупкой недвижимости

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше