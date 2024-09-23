Одной валюте предсказали рост из-за слабости доллара

Специалисты Goldman Sachs считают, что фунт стерлингов станет одним из крупнейших бенефициаров продолжительной слабости доллара после того, как Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции Центробанка, снизила на прошлой неделе ставки до 4,75-5 процентов. Об этом пишет Bloomberg.
Аналитики кредитной организации предсказывают, что британская валюта за год достигнет 1,4 доллара с прежних 1,32. Прогноз объясняют нежеланием Банка Англии последовать в вопросе снижения ставок за коллегами из США и еврозоны, поддерживая экономику.
Указанное расхождение в позициях регуляторов привело к росту фунта на 4,5 процента в этом году, сделавшему его наиболее эффективной из ведущих мировых валют, говорится в материале. При этом отмечается, что британцам все равно «придется наверстывать упущенное» в этом направлении.
Еще до снижения ставок ФРС аналитики обращали внимание на то, что помимо сохраняющих значимость геополитических факторов, продолжающее дорожать золото имеет обратную корреляцию с долларом, который дешевеет третий месяц подряд, потеряв к середине сентября 4,03 процента к корзине шести мировых резервных валют.
В самой Великобритании проблемы с экономикой вряд ли позволят радоваться перспективе роста курса нацвалюты к американской — долг госсектора страны достиг уровня 1960-х годов, а премьер-министр Кир Стармер, выступая с речью в конце августа, намекнул на предстоящее повышение налогов, пообещав, что трудящихся оно не коснется.