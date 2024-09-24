Небензя обвинил Запад в предоставлении Зеленскому еще одной «концертной площадки»

Небензя: заседание СБ ООН созвали, чтобы дать «концертную площадку» Зеленскому

Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине было созвано Западом, чтобы предоставить президенту страны Владимиру Зеленскому «концертную площадку», заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя. Его слова приводит ТАСС.

По мнению дипломата, заседание могло стать «интересным разговором о развитии вопроса о повышении эффективности многостороннего сотрудничества». Вместо этого Зеленскому была предоставлена еще «одна концертная площадка», считает Небензя.

«Западные страны не удержались и отравили атмосферу, пытаясь заполнить эфир темой Украины, что уже набило оскомину всему остальному миру», — заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что завершение конфликта на Украине ближе, чем многие считают. Кроме того, украинский лидер спрогнозировал сроки окончания боевых действий на Украине: по его мнению, конфликт может завершиться уже в следующем году.