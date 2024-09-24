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04:06, 24 сентября 2024Россия

Опасность атаки БПЛА объявили в российском регионе

Губернатор Гусев: опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал губернатор.

В ночь на 22 сентября в Воронежской области средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили БПЛА самолетного типа. В результате пострадавших и разрушений не было.

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      Евгений Силаев
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