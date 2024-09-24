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08:07, 24 сентября 2024Наука и техника

Оценены возможности Telegram по раскрытию данных пользователей

Хаминский: Telegram может собрать данные лишь о номере и примерной локации

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Возможности Telegram ограничиваются сбором и передачей данных лишь о номере телефона пользователя и его примерной локации. Кроме того, большинство аккаунтов, которые злоумышленники используют для совершения противоправных действий, зарегистрированы на подставные сим-карты, обратил внимание в беседе с РИА Новости специалист по информационной безопасности, руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.

Так эксперт прокомментировал новость о том, что данные пользователей мессенджера, которые нарушают его правила, могут в будущем передавать властям при поступлении обоснованных запросов с их стороны. Об этом ранее заявил основатель Telegram Павел Дуров.

«Если для удаления нелегального контента достаточно настроить соответствующие фильтры, то с персональными данными потенциальных преступников дело обстоит сложнее. При всем желании Telegram может собирать и передавать только сведения о телефонном номере и, возможно, о примерном местонахождении абонента», — объяснил Хаминский.

Специалист полагает, что этой информации будет недостаточно, чтобы правоохранители смогли отследить и привлечь нарушителей к ответственности. Однако он допустил, что при следующем обновлении приложения мессенджер сможет собирать куда большие данные о своих пользователях.

«В тех случаях, когда в иностранном государстве, чьи спецслужбы запрашивают информацию, имеется представительство Telegram, ответ за запрос испоняется в соответствии с местным законодательством. Но если такого представительства нет, то напрямую запрашивать администрацию мессенджера недопустимо», — подчеркнул Хаминский. По его словам, в этом случае придется делать запрос в Минюст страны, который, в свою очередь, перенаправит его в страну, где есть штаб-квартира компании. Только после этого ходатайство дойдет до администрации приложения.

Специалист по информационной безопасности отметил, что национальные законодательства применяют разные подходы к объему передаваемых личных данных, кроме того, не существует межгосударственного соглашения об оказании правовой помощи — все это станет препятствиями для реализации идеи.

В результате заявления Дурова рискуют оказаться лишь пустыми обещаниями. И как в такой ситуации поступят органы, от решения которых зависит личная свобода основателя Telegram, предсказать невозможно, — резюмировал Александр Хаминский.

Основатель Telegram Дуров полагает, что эти меры по рассекречиванию данных помогут отпугнуть преступников. Он подчеркнул, что мессенджер предназначен для получения новостей и поиска единомышленников, а не для совершения противоправных действий.

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