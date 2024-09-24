Песков переадресовал вопрос об инциденте во время испытания ракеты «Сармат»

Песков призвал обратиться к военным за данными об инциденте с «Сарматом»

В Кремле не имеют данных об инциденте во время испытания ракеты «Сармат», с соответствующим вопросом стоит обратиться к военным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Мы не располагаем никакой информацией на этот счет. Это, скорее, вопрос, который относится к компетенции наших военных», — призвал Песков.

Ранее западные СМИ заявили, что на космодроме Плесецк в Архангельской области, где проходили испытания ракеты «Сармат», якобы произошел инцидент. Об этом, по их данным, свидетельствуют съемки со спутника.

Стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» предназначен для замены советских ракет Р-36М2 «Воевода». Первый запуск ракеты состоялся 20 апреля 2022 года. В феврале 2024 года Владимир Путин сообщил о первых серийный поставках «Сармата» в войска.