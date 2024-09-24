Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:36, 24 сентября 2024Россия

Песков переадресовал вопрос об инциденте во время испытания ракеты «Сармат»

Песков призвал обратиться к военным за данными об инциденте с «Сарматом»

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В Кремле не имеют данных об инциденте во время испытания ракеты «Сармат», с соответствующим вопросом стоит обратиться к военным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Мы не располагаем никакой информацией на этот счет. Это, скорее, вопрос, который относится к компетенции наших военных», — призвал Песков.

Ранее западные СМИ заявили, что на космодроме Плесецк в Архангельской области, где проходили испытания ракеты «Сармат», якобы произошел инцидент. Об этом, по их данным, свидетельствуют съемки со спутника.

Стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» предназначен для замены советских ракет Р-36М2 «Воевода». Первый запуск ракеты состоялся 20 апреля 2022 года. В феврале 2024 года Владимир Путин сообщил о первых серийный поставках «Сармата» в войска.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      СК раскрыл подробности дела об отравлении семьи в Красноярском крае. В организме умершей девочки не нашли дихлофос

      В Крыму назвали план Зеленского по Украине апокалипсисом

      Песков переадресовал вопрос об инциденте во время испытания ракеты «Сармат»

      Врач назвала наиболее вредные для организма алкогольные напитки

      Китайская компания провела частично успешные испытания многоразовой ракетной ступени

      Истребители Су-35С прикрыли российскую авиацию в небе над Курской областью

      В МИД заявили о наличии поименного списка удерживаемых ВСУ россиян

      ПВО сбила беспилотник в российском регионе

      В деле экс-замглавы Минобороны Иванова предрекли появление новых эпизодов

      Дуров сообщил о раскрытии данных пользователей Telegram при судебном запросе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше