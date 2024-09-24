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16:13, 24 сентября 2024Культура

Певица Алсу назвала бывшего мужа нарциссом

Певица Алсу заявила, что ее бывший муж Ян Абрамов является нарциссом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Алсу заявила, что ее бывший муж, бизнесмен Ян Абрамов, мстит ей после развода. Слова артистки приводит издание «Страсти».

Исполнительница отметила, что расставание для нарцисса стало «ударом по его хрупкому эго». «Публичное унижение вашей репутации — это акт мести, который заставит вас заплатить за все обиды, унижения и травмы, которые, по его мнению, он получил в отношениях. Он может опубликовать или распространить любую имеющуюся у него информацию о вас (тексты, фотографии, видео) среди вашего окружения», — написала певица в своих соцсетях.

Ранее Алсу прокомментировала информацию о том, что она якобы планирует заполучить многомиллиардное совместно нажитое с бывшим мужем имущество при помощи второго гражданства.

О разводе певицы и бизнесмена стало известно 27 мая. Они состояли в браке 18 лет. Алсу и Абрамов воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и 7-летнего Рафаэля. СМИ называли причиной разрыва отношений измены Абрамова.

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      Варвара Кошечкина
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