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08:43, 24 сентября 2024Силовые структуры

По делу экс-замглавы Минобороны арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей

По делу экс-замглавы МО РФ Иванова арестовали недвижимость на 82,5 млн рублей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По делу экс-заместителя главы Министерства обороны России Тимура Иванова арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о земельном участке площадью 82 тысячи квадратных метров. Также в деле фигурируют загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратов и баня на 420 квадратных метров в Тверской области.

Судя по базам оценки недвижимости, кадастровая стоимость земельного участка составляет минимум 44 миллиона рублей, дома — 38,6 миллиона.

Ранее собщалось, что строительство дома и бани в Тверской области фигурирует в качестве взятки в деле Иванова.

Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля и предъявили обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

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      Марина Совина
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