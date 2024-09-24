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12:24, 24 сентября 2024Из жизни

Популярность одного животного принесла зоопарку 33 миллиона рублей за три недели

Карликовый бегемот Му-Денг принес своему зоопарку 12 миллионов батов в сентябре

Фото: Carola Frentzen / Globallookpress.com

Родившийся в Таиланде карликовый бегемот стал звездой интернета и принес зоопарку огромную сумму денег всего за три недели. Об этом пишет The Thaiger.

Детеныш карликового бегемота появился на свет в июле в зоопарке Khao Kheow, расположенном в городе Сирача. Маленькую самку окрестили Му-Денг, что в переводе означает «трясущаяся хрюшка». Вскоре выяснилось, что Му-Денг — очень экспрессивное животное с игривым характером. Смотритель зоопарка Аттапол Нанди, который ухаживает за Му-Денг и другими бегемотами, стал регулярно делиться в соцсетях фото и видео с ее участием.

Животное обрело огромную популярность и, как уверяют сотрудники, благодаря ему одному с 1 по 19 сентября зоопарк заработал 12 миллионов батов (33,8 миллиона рублей). Администрация ожидает, что заработает до 200 миллионов батов (563,5 миллиона рублей) до конца финансового года. «Мы считаем, что ажиотаж вокруг Му-Денг привлечет большой поток иностранных туристов, особенно из других стран Азии — Китая, Японии и Южной Кореи», — заявил директор зоопарка Наронгвит Чодчой.

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Питомник уже запустил круглосуточную трансляцию из вольеров маленького бегемота и других животных в интернете. Вечером 20 сентября ее одновременно смотрели рекордные 44 тысячи человек. Люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы посмотреть на Му-Денг. Администрации зоопарка пришлось ограничить время посещения ее вольера пятью минутами для каждого посетителя. Если он хочет посмотреть на животное дольше, то придется снова дожидаться своей очереди.

Более того, популярный бегемот уже получил первое приглашение из-за океана. Устроители Гран-при Майами по гонкам «Формула-1» пригласили Му-Денг посетить соревнования в 2025 году.

Ранее британские ученые доказали способность бегемотов летать. Исследователи из Королевского ветеринарного колледжа пришли к выводу, что развивая полную скорость при беге, эти животные в 15 процентах случаев «взлетают», отрывая от земли все четыре конечности.

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      Никита Савин
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