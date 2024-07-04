Британские ученые доказали способность бегемотов летать

PeerJ: бегемоты способны ненадолго взлетать над землей во время бега

Исследователи из Королевского ветеринарного колледжа, расположенного в графстве Хартфордшир, Великобритания, изучили походку бегемотов и доказали, что они способны ненадолго и невысоко взлетать. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PeerJ.

Джон Хатчинсон, профессор эволюционной биомеханики, который руководил исследованием, отметил, что изучать движения бегемотов очень сложно, потому что большую часть времени они проводят в воде, проявляют наибольшую активность ночью, а также крайне агрессивны и опасны. Он отправил студентку Эмили Прингл на курорт в Северном Йоркшире, где живут бегемоты, и велел ей снимать, как эти звери передвигаются между хлевом и водопоем.

Затем британские ученые отсмотрели отснятый материал, а также нашли на YouTube ролики с бегающими гиппопотамами. В итоге они пришли к выводу, что большую часть времени бегемоты бегают рысью, то есть синхронно отрывают от земли то переднюю левую и заднюю правую ноги, то переднюю правую и заднюю левую. При такой походке две ноги постоянно находятся в воздухе. Однако, развивая полную скорость, эти животные в 15 процентах случаев «взлетают», отрывая от земли все четыре конечности одновременно. Как правило, это происходит в ситуациях, когда бегемотам надо напугать и прогнать сородичей-конкурентов.

Теперь Хатчинсон считает, что эти звери более атлетичны, чем слоны, которые могут только ходить, хотя и очень быстро, но уступают носорогам, способным переходить на галоп. По его словам, это важный вывод, так как теперь научное сообщество больше знает о том, как передвигаются крупные животные, и может отследить эволюцию их движений, начиная от динозавров.

Исследователь отметил, что с точки зрения биомеханики исследование было элементарным, однако отсматривать большой массив видеозаписей оказалось сложно. «Это отупляет. Это одна из тех вещей, которые я больше всего ненавижу в своей работе. Это очень скучно. Мучительно скучно», — пожаловался он журналистам The Guardian.

Тем не менее Хатчинсон хочет продолжить исследования и переключиться на карликовых бегемотов, которые, как он подозревает, могут переходить на галоп. Также ему интересно выяснить, способны ли на это детеныши обыкновенных гиппопотамов. «Мне любопытно, могут ли детеныши бегемотов делать что-то, чего не могут взрослые бегемоты. Это было бы очень здорово», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что ученые из Университета Шарите в Берлине обнаружили, что одна из самых маленьких рыб в мире, Danionella cerebrum, способна издавать звук столь же громкий, как рев двигателей взлетающего самолета. Исследователи затрудняются сказать, зачем рыба это делает.