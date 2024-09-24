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13:35, 24 сентября 2024Мир

Посол Чада сообщил о скором освобождении задержанных в стране россиян

Посол Чада Бешир: задержанных россиян вскоре освободят и передадут властям РФ

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Задержанных в Чаде россиян, включая социолога Максима Шугалея, вскоре освободят и передадут властям России. Об этом заявил посол страны Адам Бешир, передает РИА Новости.

«Мне сказали, что дано указание: они будут освобождены и переданы российским властям», — отметил дипломат.

По словам Бешира, всего власти африканской страны задержали четырех человек.

Российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана задержали в аэропорту Нджамены 19 сентября. После этого они не выходили на связь. Их коллеги рассказали, что оба ученых ранее посещали африканскую страну, но никаких проблем с прохождением границы и пребыванием у них не возникало.

В свою очередь, представитель МИД Мария Захарова рассказала, что посольство России в Республике Чад контактирует с местными властями по вопросу задержанных в стране россиян.

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      Виктория Кондратьева
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