Двух социологов из России задержали в столице Чада

Российские социологи Шугалей и Суэйфан задержаны в аэропорту столицы Чада

Два российских социолога уже три дня находятся в аэропорту Нджамены, столицы Чада. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на их коллег.

«Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту Нджамены, столицы Республики Чад без объявления обвинений и без объявления причин», — отмечено в публикации.

Последний раз ученые выходили на связь около 15.00 по московскому времени 19 сентября: социолог Шугалей сообщил, что его не пропустили через границу. Их коллеги подчеркнули, что ранее оба ученых уже прилетали в Чад и никаких проблем с прохождением пограничного контроля у них не возникало.

Ранее выделить деньги на поддержку обороны Чада предложили в Венгрии. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто предложил передать Нджамене венгерскую долю денег из Европейского фонда мира, направленного на поддержку Украины.

