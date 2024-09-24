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15:35, 24 сентября 2024Моя страна

Пожилые летчики из Новой Зеландии совершили неожиданную посадку на Сахалине

Пожилые авиаторы совершили вояж на легкомоторном самолете и посетили Сахалин

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Авиаторы из Новой Зеландии, путешествующие на легкомоторном самолете по всему миру, остановились на Сахалине. О неожиданном визите иностранцев в Россию сообщили представители авиагавани в Южно-Сахалинске.

В региональном правительстве утверждают, что частным самолетом управляли два пожилых авиатора — 77-летний Барри Пейн и 84-летний Роберт Бейтс. Насколько известно, они давние товарищи, которые общаются на протяжении 50 лет. При этом их общий пилотный стаж превышает 100 лет.

Авиаторы организовали вояж, отметив тем самым кругосветку американских пилотов. Недавно, как они рассказали, была годовщина такого события — 100 лет с момента первого полета.

Пейн и Бейтс ненадолго остановились в Южно-Сахалинске, после чего полетели дальше в Японию. Их совместный вояж уже почти завершен, указали российские власти.

Ранее стало известно о путешествующем на каяке Александре Шишкове из Владимирской области. Он прошел на своем плавсредстве 3600 километров — от истоков Волги до Каспийского моря.

Летом также активисты из Казани создали копию драккара викингов, чтобы пройти «из варяг в персы». Алексей Мысов, Илья Комадоров и Наиль Хабибллин полгода создавали плавсредство для исторического похода в Каспийское море по Волге.

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