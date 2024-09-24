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14:16, 24 сентября 2024Мир

Президент Ирана напомнил о позиции страны по Украине

Президент Пезешкиан: Иран никогда не одобрял конфликт на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Иран не поддерживает вооруженный конфликт на Украине. О позиции страны по этому вопросу напомнил президент Ирана Масуд Пезешкиан на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает Reuters.

По его словам, Иран никогда не одобрял происходящее. «Нужно уважать границы каждой страны», — заявил Пезешкиан.

Президент также выразил готовность иранской стороны «сесть вместе с европейцами и американцами за стол переговоров». Он добавил, что верит в возможность урегулирования украинского конфликта «посредством диалога». Пезешкиан также вновь опроверг обвинения в адрес Ирана в якобы поставке России оружия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Пезешкиана, заявив, что позиция Ирана по украинскому конфликту является суверенной.

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      Елизавета Мытарева
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