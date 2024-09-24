При атаке БПЛА в Курской области погиб мужчина

При атаке украинского дрона в Курской области погиб замдиректора интерната

При атаке украинского беспилотника в Курской области погиб мужчина. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель директора Суджанского психоневрологического интерната в селе Черкасская Конопелька погиб 6 августа в результате сброса взрывчатки с БПЛА в непосредственной близости от самого медицинского учреждения.

По словам эвакуированной сотрудницы интерната, расстояние от места происшествия до интерната составляло около 300-400 метров. Также она сообщила, что все постояльцы из дома-интерната были вывезены заранее, там осталась только администрация.

Ранее сообщалось, что семья, которая пыталась покинуть Новогродовку, погибла из-за атаки Вооруженных сил Украины. Эвакуированная из города Наталья Трубникова уточнила, что семья направлялась в сторону России. По ее словам, тех, кто пытался ехать в этом направлении, настигла печальная участь.