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10:43, 12 сентября 2024Бывший СССР

Пытавшаяся покинуть Новогродовку семья погибла из-за атаки ВСУ

ТАСС: пытавшаяся покинуть Новогродовку семья погибла из-за атаки ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Семья, которая пыталась покинуть Новогродовку, погибла из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила эвакуированная из города Наталья Трубникова, передает ТАСС.

Она уточнила, что семья направлялась в сторону России. По ее словам, тех, кто пытался ехать в этом направлении, настигла печальная участь. «Выезжали [на машине] отец, сын или дочка, непонятно было, и мать. И в них попал [снаряд]. Все погибли», — сказала эвакуированная жительница.

Трубникова также назвала обычным делом охоту ВСУ на гражданское население Новогродовки. Она добавила, что жители попадали под минометные обстрелы и удары беспилотников. Украинские бойцы атаковали не только людей, но и их дома, отметила женщина.

Российские войска взяли под контроль Новогродовку на покровском направлении 8 сентября. По словам военнослужащих, украинские солдаты беспорядочно сопротивлялись, поэтому город удалось сохранить практически целым. При этом отсутствовало электричество и водоснабжение.

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      Кристина Есикова
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