Раскрыт обновленный райдер прошедшей лечение Глюкозы

Mash: Глюкоза в два раза снизила цену выступления после скандала в Красноярске

После скандала в Красноярске певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) снизила цену своего выступления в два раза — до 2,5 миллиона рублей. Обновленный райдер артистки раскрыл Telegram-канал Mash.

По данным источника, певица просит предоставить ей коньяк Hennessy XO, тарелку с нарезками, фрукты, мед, печенье и другие закуски. Также Глюкоза требует, чтобы в гримерке не было камер и посторонних людей.

В райдере указаны перелеты бизнесс-классом и предоставление автомобиля класса люкс. Певицу должны сопровождать охранники. Всего организаторам мероприятий с участием исполнительницы предстоит потратить около 700 тысяч рублей на выполнение ее условий, отмечает Mash.

Ранее певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) подтвердил, что Глюкоза прошла лечение после скандального выступления в Красноярске на Дне металлурга.

В конце июля сообщалось, что певица готова давать частные концерты за 5 миллионов рублей.