Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:14, 24 сентября 2024Экономика

Раскрыты подробности раздела жилья блогерши Лерчек после развода

Mash: блогерша Лерчек и ее бывший муж отдали 3 детям по квартире после развода

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, поделила имущество с бывшим мужем Артемом Чекалиным по брачному договору. Подробности о том, кому после развода принадлежит жилье пары, раскрыл Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, Чекалин отказался от части недвижимости, которую Валерия покупала своим родителям. На троих детей бывшие супруги переписали три элитные квартиры в Москве — они находятся на улицах Серпуховский Вал, Архитектора Щусева и Виктора Маслова.

Жилой особняк площадью 2193,5 квадратного метра рядом с подмосковной Истрой и земельный участок площадью 5616 «квадратов» Чекалины поделят пополам — стоимость этой недвижимости оценивают примерно в 1 миллиард рублей.

Отдельно Артему после развода достался таунхаус в коттеджном поселке «Ильинка» в Красногорске. Дом площадью 409,8 квадратного метра оценивают примерно в 200 миллионов рублей. Помимо этого, он продолжит владеть помещением площадью 62 «квадрата» за 6 миллионов рублей, помещением в 25 «квадратов» за 2,5 миллиона рублей и тремя иномарками. Лерчек, согласно брачному договору, получит от бывшего мужа 45 миллионов рублей и две иномарки.

В июне стало известно, что Артем Чекалин тайно выписал Валерию из квартиры, чтобы та не претендовала на нее при разделе имущества. Однако подробности и адрес недвижимости тогда не уточнялись.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Ирана заявил, что страна никогда не одобряла «агрессию против Украины». Что на это ответили в Кремле?

      В Харькове сообщили о взрывах

      Названо время прихода магнитной бури на Землю

      Следствие запросило изменить меру пресечения оскорбившему россиянок иностранному блогеру

      Россиянам раскрыли популярные схемы обмана арендаторов

      В Грузии обвинили президента в дискредитации ЦИК

      В России нашли огромный череп рыси

      Решение жены Шнурова развестись объяснили

      Пожилые летчики из Новой Зеландии совершили неожиданную посадку на Сахалине

      Экипажи российских «Терминаторов» провели тренировки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше