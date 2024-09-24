Раскрыты подробности раздела жилья блогерши Лерчек после развода

Mash: блогерша Лерчек и ее бывший муж отдали 3 детям по квартире после развода

Блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, поделила имущество с бывшим мужем Артемом Чекалиным по брачному договору. Подробности о том, кому после развода принадлежит жилье пары, раскрыл Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, Чекалин отказался от части недвижимости, которую Валерия покупала своим родителям. На троих детей бывшие супруги переписали три элитные квартиры в Москве — они находятся на улицах Серпуховский Вал, Архитектора Щусева и Виктора Маслова.

Жилой особняк площадью 2193,5 квадратного метра рядом с подмосковной Истрой и земельный участок площадью 5616 «квадратов» Чекалины поделят пополам — стоимость этой недвижимости оценивают примерно в 1 миллиард рублей.

Отдельно Артему после развода достался таунхаус в коттеджном поселке «Ильинка» в Красногорске. Дом площадью 409,8 квадратного метра оценивают примерно в 200 миллионов рублей. Помимо этого, он продолжит владеть помещением площадью 62 «квадрата» за 6 миллионов рублей, помещением в 25 «квадратов» за 2,5 миллиона рублей и тремя иномарками. Лерчек, согласно брачному договору, получит от бывшего мужа 45 миллионов рублей и две иномарки.

В июне стало известно, что Артем Чекалин тайно выписал Валерию из квартиры, чтобы та не претендовала на нее при разделе имущества. Однако подробности и адрес недвижимости тогда не уточнялись.