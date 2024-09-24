Россия отреагировала на решение Швейцарии признать голодомор геноцидом

Посольство России возмутилось решением Швейцарии признать голодомор геноцидом

Россия с «недоумением и возмущением» восприняла решение большой палаты швейцарского парламента признать голодомор геноцидом. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Швейцарии.

«Швейцарские законодатели в своем безудержном стремлении, достойном лучшего применения, еще хоть чем-нибудь "подсобить" Киеву достали с пыльных полок насквозь лживый тезис о якобы целенаправленном уничтожении советским руководством украинского народа», — говорится в документе.

В дипмиссии отметили, что нижняя палата парламента Швейцарии использует «грубо извращенную трактовку событий прошлого» в качестве исторического оружия. «"Идеологический миф о "голодоморе" был сфабрикован ультранационалистическими и русофобскими кругами Украины и Запада», — заключили в посольстве.

В декабре 2022 года Европарламент признал голодомор 1932-1933 годов на территории Украины геноцидом. Там считают, что он был направлен «на разрушение социальных основ украинской нации, ее традиций, культуры и национального самосознания». Российская сторона не считает эти события геноцидом.