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14:08, 24 сентября 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 24 и 25 сентября

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного главного управления МЧС России.

По данным ведомства, во вторник и среду, 24 и 25 сентября, местами в северо-восточных, северо-западных и центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование города Краснодар) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

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В связи с этим спасатели рекомендовали жителям и гостям региона соблюдать меры безопасности. «Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону 101 в пожарную охрану либо в лесничество или администрацию сельского поселения», — говорится в сообщении.

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Сочи. В МЧС уведомили, что до 25 сентября на территории популярного российского курорта ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром, порывы которого будут достигать 27 метров в секунду.

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      Фариза Бацазова
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