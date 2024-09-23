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14:05, 23 сентября 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Сочи опасности

МЧС: на территории Сочи объявили штормовое предупреждение с 23 по 25 сентября

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На территории Сочи объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному курортному городу опасности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, с 23 по 25 сентября на территории Сочи ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром, порывы которого будут достигать 27 метров в секунду.

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Отмечается, что на реках возможны резкие подъемы уровней воды, на отдельных участках с превышением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков. Более того, на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

В связи с этим спасатели рекомендовали гражданам соблюдать меры безопасности. «Если у вас в доме есть подвал или погреб, возьмите с собой необходимые вещи (документы, воду, фонарик, медикаменты) и укройтесь там», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что первый туроператор въездного туризма Донбасса «Корпорация путешествий и туризма "Донавиа"» захотел создать курортную зону на новых территориях России. Компания решила строить, восстанавливать и арендовать отели, базы отдыха и детские лагеря на Азовском побережье Запорожской области.

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      Фариза Бацазова
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