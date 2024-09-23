Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:06, 23 сентября 2024Путешествия

Первый туроператор Донбасса захотел создать курортную зону на новых территориях России

Туроператор Донбасса «Донавиа» захотел строить отели в Запорожской области

Фото: Eldar Sarakhman / Shutterstock / Fotodom

Первый туроператор въездного туризма Донбасса «Корпорация путешествий и туризма "Донавиа"» захотел создать курортную зону на новых территориях России. Об этом ТАСС сообщила директор структурного подразделения компании Олеся Казанцева.

«Донавиа» решил строить, восстанавливать и арендовать отели, базы отдыха и детские лагеря на Азовском побережье Запорожской области. «Мы готовы взять под восстановление объекты размещения, вложить туда свои ресурсы, свой опыт, создать, подготовить и развивать здесь инфраструктуру», — добавила Казанцева.

Материалы по теме:
«Мы застыли в оцепенении» Медведи, русская Швейцария и кумыс: зачем туристам ехать в Башкирию
«Мы застыли в оцепенении»Медведи, русская Швейцария и кумыс: зачем туристам ехать в Башкирию
19 октября 2020
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости» Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
7 ноября 2020
«Туризм всегда удивляет» О загородном отдыхе, круизах, фестивалях и новых турпроектах в Ленинградской области
«Туризм всегда удивляет»О загородном отдыхе, круизах, фестивалях и новых турпроектах в Ленинградской области
10 декабря 2020

Специалист также отметила, что при возможности компания намерена брать два-три объекта каждый год. По ее словам, речь идет о детских, и о взрослых объектах. Более того, Казанцева подчеркнула, что поступает достаточно много запросов на размещение на курортах Приазовья Запорожской области от предприятий ДНР и ЛНР.

«Люди в отпуск ездят, в прошлом году мы брали под них базы в Крыму и очень удачно отработали схему, теперь хотим сделать то же самое здесь, поближе», — пояснила она. По оценкам эксперта, туроператор способен организовать поездки для порядка двух тысячи туристов в год.

Ранее сообщалось, что самым бюджетным направлением для отдыха в России в сентябре стала Свердловская область — отправиться туда можно в среднем за 13 тысяч рублей. На втором месте в рейтинге оказалась Бурятия со средним чеком 21 тысяча рублей, а третью строчку занял Приморский край (30,4 тысячи рублей).

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это особенный визит». Зеленский обратился к украинцам из военного самолета по пути в США

      В России выпустили монеты с изображением героя лучшего мультфильма в истории мира

      Кэти Перри на видео в крошечном бикини призналась в любви фанатам

      Российский «Союз» отстыковался от МКС

      Россия назвала беспочвенными обвинения Киева по Керченскому проливу

      Россиянам расскажут о способах распознать деменцию

      Индекс Мосбиржи ускорил рост

      Раскрыт срок появления Wi-Fi в российских самолетах

      Недоброжелатели отравили собак Дарьи Донцовой

      Появились подробности об отравившейся в Красноярском крае после ужина семье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше