Первый туроператор Донбасса захотел создать курортную зону на новых территориях России

Туроператор Донбасса «Донавиа» захотел строить отели в Запорожской области

Первый туроператор въездного туризма Донбасса «Корпорация путешествий и туризма "Донавиа"» захотел создать курортную зону на новых территориях России. Об этом ТАСС сообщила директор структурного подразделения компании Олеся Казанцева.

«Донавиа» решил строить, восстанавливать и арендовать отели, базы отдыха и детские лагеря на Азовском побережье Запорожской области. «Мы готовы взять под восстановление объекты размещения, вложить туда свои ресурсы, свой опыт, создать, подготовить и развивать здесь инфраструктуру», — добавила Казанцева.

Специалист также отметила, что при возможности компания намерена брать два-три объекта каждый год. По ее словам, речь идет о детских, и о взрослых объектах. Более того, Казанцева подчеркнула, что поступает достаточно много запросов на размещение на курортах Приазовья Запорожской области от предприятий ДНР и ЛНР.

«Люди в отпуск ездят, в прошлом году мы брали под них базы в Крыму и очень удачно отработали схему, теперь хотим сделать то же самое здесь, поближе», — пояснила она. По оценкам эксперта, туроператор способен организовать поездки для порядка двух тысячи туристов в год.

Ранее сообщалось, что самым бюджетным направлением для отдыха в России в сентябре стала Свердловская область — отправиться туда можно в среднем за 13 тысяч рублей. На втором месте в рейтинге оказалась Бурятия со средним чеком 21 тысяча рублей, а третью строчку занял Приморский край (30,4 тысячи рублей).

