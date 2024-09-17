Названы бюджетные направления для отдыха в России в сентябре

РСТ: самым бюджетным направлением для отдыха назвали Свердловскую область

В сентябре самым бюджетным направлением для отдыха в России стала Свердловская область — отправиться туда можно в среднем за 13 тысяч рублей. Такие данные назвала Российскому союзу туриндустрии (РСТ) компания «Слетать.ру», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

На втором месте в рейтинге оказалась Бурятия со средним чеком 21 тысяча рублей, а третью строчку занял Приморский край (30,4 тысячи рублей). В списке также значатся Москва (34,5 тысячи рублей), Карачаево-Черкесия (39,2 тысячи рублей), Байкал (41,8 тысячи рублей), Татарстан (41,8 тысячи рублей), Санкт-Петербург (44,7 тысячи рублей), Башкирия (45,2 тысячи рублей) и Тюменская область (52,2 тысячи рублей).

Направлениями с самым высоким средним чеком в сентябре стали Чечня (160 тысяч рублей), Кабардино-Балкария (143,8 тысячи рублей), Рязанская (118 тысяч рублей), Ульяновская (116,6 тысячи рублей) и Новгородская (113,6 тысячи рублей) область, Алтайский (109 тысяч рублей) и Краснодарский (103,9 тысячи рублей) край, Крым (103,5 тысячи рублей) и Мурманская область (89,4 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что Турция начала терять туристическую привлекательность из-за «взлетевших в космос» цен, которые стали сопоставимы с ценами в Испании и Италии.