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08:05, 24 сентября 2024Забота о себе

Россиянам назвали отличия гриппа от ОРВИ

Инфекционист Поздняков: грипп начинается всегда резко в один момент

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Отличие гриппа от обычной острой респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ) состоит в том, что грипп начинается всегда резко в один момент — слабость на фоне ломоты, головная боль, высокая температура. Об этом россиянам рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков, пишет РИА Новости.

«Классический грипп имеет достаточно отличный от других инфекций симптомокомплекс. Это острейшее начало заболевания — человек может с точностью до часа сказать, когда он заболел, высокая температура, выраженная интоксикация», — уточнил медик.

Поздняков также уточнил, что симптоматика со стороны дыхательных путей появляется позже. Кашель чаще всего появляется на вторые и третьи сутки.

При этом осложнения у гриппа могут быть самые разнообразные. Ранние осложнения — это поражение легких, первичная гриппозная пневмония, возможно развитие поражений центральной нервной системы, предупредил врач. Однако поздние осложнения встречаются намного чаще. Это прежде всего вторичные бактериальные осложнения со стороны дыхательных путей: тонзиллит, синусит, фарингит.

У переболевшего гриппом человека может некоторое время сохраняться нестабильная температура, утомляемость, потливость, резюмировал инфекционист.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России профессор Владимир Чуланов объяснил причины, из-за которых новые вирусы стали появляться чаще и быстрее распространяться. По его словам, новые вирусы появляются, когда существующие инфекции адаптируются к человеческой популяции и приобретают новые свойства.

В свою очередь, врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий Андрей Продеус, назвали главные правила поведения при гриппе. Так, медики призвали россиян открывать окна в доме и не валяться в постели во время болезни.

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      Марина Совина
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