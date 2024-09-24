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13:50, 24 сентября 2024Забота о себе

Россиянам подсказали хитрости для ремонта маленькой квартиры

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Правильное освещение, использование близких оттенков в отделке и мебели, а также выбор зеркальных и глянцевых поверхностей — самые удачные способы визуально расширить даже самые скромные по метражу квартиры. Об этом «Ленте.ру» рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

В первую очередь она отметила важность освещения. Дизайнер рекомендовала предусмотреть разные сценарии освещения в зависимости от ритма жизни людей и длительности светового дня в их регионе. Кроме того, для небольших квартир лучше выбирать шторы светлых оттенков или тюль. Тогда в комнатах будет светло и комфортно в течение дня, объяснила Кузнецова.

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Еще одним способом сделать пространство визуально больше дизайнер назвала выбор светлых оттенков как в отделке, так и в мебели.

Речь не только о белом или бежевом — практически у каждого цвета есть светлые оттенки. При этом визуально пространство станет больше, если выбрать мебель и декор в тон отделке. Таким образом пространство будет восприниматься однородным и, как следствие, более просторным

Ксения Кузнецовадизайнер

Также Кузнецова призвала использовать зеркальные и глянцевые поверхности, которые визуально расширят пространство в течение светового дня. «Современные глянцевые фасады, вопреки расхожему мнению, просты в уходе. Они отвечают всем требованиям практичности и долговечности. А вот зеркала лучше размещать таким образом, чтобы они находились друг напротив друга, чтобы создавался эффект визуально более просторной комнаты», — добавила дизайнер.

Ранее дизайнер Юлия Тычино дала совет россиянам, живущим в квартирах с маленькими и старыми кухнями. Она рекомендовала обновить стены кухни.

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      Наталья Обрядина
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